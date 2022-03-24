Что такое CPA-сети и для чего они нужны

Товары и услуги нуждаются в рекламе и продвижении. Одни компании занимаются маркетингом самостоятельно, другие – доверяют продвижение рекламным агентствам. При этом не всегда размер потраченного маркетингового бюджета пропорционален результату рекламной кампании: бывает, что средств израсходовано много, а «выхлопа» нет.

Партнерский маркетинг или СРА-маркетинг помогает избежать пустых трат. Подразумевается, что рекламодатель найдет партнера для продвижения своего товара или услуги и будет платить ему только за результат. Что это значит?

Партнер, он же вебмастер, – это человек или компания, которые умеют направлять интернет-пользователей (трафик) в нужное заказчику русло. Например, блогеры, владельцы сайтов и форумов могут размещать у себя ссылки на интернет-площадки рекламодателя. Он, в свою очередь, выбирает, за какое целевое действие, совершенное интернет-пользователями, будет платить вебмастеру:

за покупку, сделанную клиентом;

отправленную заявку;

установку мобильного приложения;

регистрацию;

прохождение обучения и пр.

Данная модель сотрудничества называется СРА (Cost Per Action), т.е. «плата за действие».

Рекламодатели и вебмастера находят друг друга в СРА-сетях, которые еще называют агрегаторами партнерских программ либо партнерскими сетями.

Как работают CPA-сети

По сути, СРА-сети – это посредники, которые работают за вознаграждение от рекламодателей. Платформы берут в среднем около 30% от выплат, которые получают исполнители. Среди популярных партнерских программ: GuruLaeds, Mostbet Partners, Admited, LuckyOnline, Leadbit и другие. Закрытую рекламную СРА-сеть запустило и маркетинговое агентство полного цикла СБЕР Маркетинг.

Зарегистрированные в партнерской сети рекламодатели публикуют свои предложения о работе – оффер. Его нужно корректно заполнять, чтобы результат партнерской программы был удовлетворительным.

Содержание оффера:

Название компании/бренда/магазина; чем занимается. Рассказ о товаре или услуге, целевой аудитории, описание географии для рекламной кампании. Что является целевым действием? Гонорар вебмастера. Какие способы продвижения запрещены/разрешены/предпочтительны. Пожелания по типам рекламы (креативам). Например, вебмастера могут самостоятельно создавать баннеры либо их обязуют вешать то, что предоставил рекламодатель. Крупные компании запрещают использовать любые креативы кроме собственных. Период холда. Время, когда заказчик проверяет трафик и его качество, после чего партнер получит оплату.

Взимая комиссию, сеть берет на себя некоторые обязательства:

борется с мошенническими действиями (фродами) со стороны вебмастеров;

следит, чтобы исполняли условия оффера, а рекламодатели вовремя платили;

занимается урегулированием спорных ситуаций между сторонами.

Некоторые недобросовестные вебмастера хитрят, используют вид трафика, указанный в оффере как запрещенный. Либо прибегают к помощи ботов, которые выполняют целевые действия (например, скачивают приложение). В этом случае деньги на рекламу тратятся впустую. Возможности СPA-сетей позволяют проверять партнеров и защищать заказчиков от мошеннических действий. Но чтобы защита была полной важно, чтобы и сам заказчик следил за трафиком и отмечал странности в ходе рекламной компании.

О подозрительных моментах следуют проинформировать агрегатор партнерских программ. После проверки, если факт мошенничества подтвердится, недобросовестного исполнителя отключат от сети, не оплачивая его работу.