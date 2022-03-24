Что такое CPA-сети и для чего они нужны

Товары и услуги нуждаются в рекламе и продвижении. Одни компании занимаются маркетингом самостоятельно, другие – доверяют продвижение рекламным агентствам. При этом не всегда размер потраченного маркетингового бюджета пропорционален результату рекламной кампании: бывает, что средств израсходовано много, а «выхлопа» нет.
Партнерский маркетинг или СРА-маркетинг помогает избежать пустых трат. Подразумевается, что рекламодатель найдет партнера для продвижения своего товара или услуги и будет платить ему только за результат. Что это значит?
Партнер, он же вебмастер, – это человек или компания, которые умеют направлять интернет-пользователей (трафик) в нужное заказчику русло. Например, блогеры, владельцы сайтов и форумов могут размещать у себя ссылки на интернет-площадки рекламодателя. Он, в свою очередь, выбирает, за какое целевое действие, совершенное интернет-пользователями, будет платить вебмастеру:
- за покупку, сделанную клиентом;
- отправленную заявку;
- установку мобильного приложения;
- регистрацию;
- прохождение обучения и пр.
Данная модель сотрудничества называется СРА (Cost Per Action), т.е. «плата за действие».
Рекламодатели и вебмастера находят друг друга в СРА-сетях, которые еще называют агрегаторами партнерских программ либо партнерскими сетями.
Как работают CPA-сети
По сути, СРА-сети – это посредники, которые работают за вознаграждение от рекламодателей. Платформы берут в среднем около 30% от выплат, которые получают исполнители. Среди популярных партнерских программ: GuruLaeds, Mostbet Partners, Admited, LuckyOnline, Leadbit и другие. Закрытую рекламную СРА-сеть запустило и маркетинговое агентство полного цикла СБЕР Маркетинг.
Зарегистрированные в партнерской сети рекламодатели публикуют свои предложения о работе – оффер. Его нужно корректно заполнять, чтобы результат партнерской программы был удовлетворительным.
Содержание оффера:
- Название компании/бренда/магазина; чем занимается.
- Рассказ о товаре или услуге, целевой аудитории, описание географии для рекламной кампании.
- Что является целевым действием?
- Гонорар вебмастера.
- Какие способы продвижения запрещены/разрешены/предпочтительны.
- Пожелания по типам рекламы (креативам). Например, вебмастера могут самостоятельно создавать баннеры либо их обязуют вешать то, что предоставил рекламодатель. Крупные компании запрещают использовать любые креативы кроме собственных.
- Период холда. Время, когда заказчик проверяет трафик и его качество, после чего партнер получит оплату.
Взимая комиссию, сеть берет на себя некоторые обязательства:
- борется с мошенническими действиями (фродами) со стороны вебмастеров;
- следит, чтобы исполняли условия оффера, а рекламодатели вовремя платили;
- занимается урегулированием спорных ситуаций между сторонами.
Некоторые недобросовестные вебмастера хитрят, используют вид трафика, указанный в оффере как запрещенный. Либо прибегают к помощи ботов, которые выполняют целевые действия (например, скачивают приложение). В этом случае деньги на рекламу тратятся впустую. Возможности СPA-сетей позволяют проверять партнеров и защищать заказчиков от мошеннических действий. Но чтобы защита была полной важно, чтобы и сам заказчик следил за трафиком и отмечал странности в ходе рекламной компании.
О подозрительных моментах следуют проинформировать агрегатор партнерских программ. После проверки, если факт мошенничества подтвердится, недобросовестного исполнителя отключат от сети, не оплачивая его работу.