Как начать зарабатывать деньги на вязании в домашних условиях

С приходом интернета в нашу жизнь появились новые способы заработка в домашних условиях.

Если вам по душе спокойное и неторопливое занятие, то вязание на спицах принесет не только удовольствие от процесса работы, но и неплохую прибыль: сегодня люди готовы выложить большие деньги за изделия ручной работы. Если вы бы хотели научиться этому ремеслу, то вы можете пройти курсы по вязанию крючком в Москве: https://moscow.ecolespb.ru/style-school/crochet-courses-for-beginners здесь или в любой другой организации, предоставляющей подобные услуги.

Идеальный вариант заработка для домохозяек без ненужных затрат на обучение: для работы необходимо приобрести лишь спицы и пряжу, после чего можно уже создавать вещи. Однако одного только желания вязать мало: для начала следует изучить спрос на товары hand-made, а также определить приоритетные направления работы.

На сегодняшний день лидерами среди вязаных изделий являются свитера, головные уборы для мужчин и женщин, покрывала и накидки для мягкой мебели: не стоит сразу хвататься за «все», а лучше сосредоточиться на одних изделиях.

Можно ли заработать на вязании?

Прежде всего, следует сказать, что вязание – достаточно тяжелый и утомительный ручной труд, при этом новичку придется много работать, чтобы его вещи стали пользоваться спросом у покупателей. Перед началом работы следует выбрать свою нишу:

Вязание на заказ. Самая популярная практика в нашей стране. Для начала предлагаете свои умения клиенту, информируете его о своей специализации, после чего принимаетесь за работу. Если клиента устраивает результат вашей работы, то он оплачивает товар, в противном случае товар остается у вас. Данный вариант, при всех своих достоинствах, имеет существенный минус: каждый человек имеет свой собственный вкус, поэтому ваше видение будущего изделия может в корне отличаться от задумки заказчика. Обычно в таких ситуациях клиент предлагает доработать изделие, однако может и отказаться от заказа.

Самая популярная практика в нашей стране. Для начала предлагаете свои умения клиенту, информируете его о своей специализации, после чего принимаетесь за работу. Если клиента устраивает результат вашей работы, то он оплачивает товар, в противном случае товар остается у вас. Данный вариант, при всех своих достоинствах, имеет существенный минус: каждый человек имеет свой собственный вкус, поэтому ваше видение будущего изделия может в корне отличаться от задумки заказчика. Обычно в таких ситуациях клиент предлагает доработать изделие, однако может и отказаться от заказа. Реализация готовых изделий. Является полноценным бизнесом: вы вяжете вещи, которые, по вашему мнению, будут пользоваться спросом у клиентов, после чего сами устанавливаете цену на изделие. При правильно выбранном направлении вещи будут раскупаться моментально, однако спрос может зависеть от времени года, что также следует учитывать.

Является полноценным бизнесом: вы вяжете вещи, которые, по вашему мнению, будут пользоваться спросом у клиентов, после чего сами устанавливаете цену на изделие. При правильно выбранном направлении вещи будут раскупаться моментально, однако спрос может зависеть от времени года, что также следует учитывать. Проведение мастер-классов на уроках и через интернет. Если вы умеете создавать настоящие шедевры, то обязательно найдутся люди, которые захотят вязать так же, как и вы. Уроки можно проводить как у себя дома, так и в арендованном помещении: все зависит от типа населенного пункта, а также от транспортной доступности.

Что пользуется спросом?

Среди вязаных товаров ручной работы всегда востребованы следующие изделия:

Домашний текстиль.

Одежда для детей и женщин.

Украшения для интерьера – брелоки, игрушки и аксессуары.

Несмотря на то, что вязаные вещи популярны во всем мире, на российском рынке довольно проблематично найти своего покупателя, поэтому рекомендуется размещать объявления на зарубежных торговых площадках.

Продажа своих работ

Продать вязаные вещи сегодня можно через:

Социальные сети. Каждый день в соцсети заходят миллионы пользователей, среди которых можно без проблем найти покупателей на свою продукцию. Можно разместить свое объявление в многочисленных группах, связанных с тематикой хенд-мейд, или же создать свою группу.

Доски объявлений. Самый доступный и простой способ продаж. На сегодняшний день лучше всего использовать Авито, а также обязательно разместить объявление на Ярмарке Мастеров, которая специализируется на товарах ручной работы.

Реальные магазины. Данный вариант следует выбирать только при налаженном рынке сбыта т. к издержки на содержание помещения могут превысить доход от продажи вязаных вещей.

Коротко об открытии бизнеса

Чтобы начать бизнес на вязании вещей с нуля, следует выполнить следующие действия:

Изучить рынок сбыта, проанализировать соотношение спроса и предложений, ознакомиться с работами конкурентов, что позволит выбрать правильное направление.

Определить нишу, которая станет основой для бизнеса.

Закупить необходимые материалы и оборудование.

При необходимости пройти обучение вязанию.

Изготовить несколько вещей, которые станут вашей «визитной карточкой».

Завести несколько аккаунтов в соцсетях и досках объявлений, где будет осуществляться продвижение.

Необходимое оборудование и материалы

Большинство необходимого инструмента может у вас уже быть, однако для расширения ассортимента могут понадобиться:

Вязальные спицы и крючки.

Пряжа и швейные нитки.

Иглы для шитья, булавки и проволока.

Маркеры для вязания, наконечники и держатели для спиц.

Различная фурнитура.

Данный список может дополняться и другими инструментами, которые могут потребоваться для изготовления тех или иных вещей. Закупайте материалы по мере необходимости, для снижения затрат можно использовать китайский Алиэкспресс или Таобао, где можно купить все необходимое по максимально низким ценам.

Заключение

Заработок на вязании в домашних условиях – реальный способ улучшить свое финансовое положение, при этом от вас потребуется лишь усидчивость и желание работать. Спустя всего пару месяцев можно найти покупателей на свои изделия, при этом грамотное изучение рынка сбыта позволит получать максимальный доход, вне зависимости от местоположения вашего населенного пункта.