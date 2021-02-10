Смена условий существования бизнеса

Реализуемая нынешним правительством программа цифровой экономики несет некоторые сложности, особенно для представителей индивидуального предпринимательства и малого бизнеса. Создаваемые условия для работы физических лиц в условиях новой экономической модели - тоже не находят одобрения среди подавляющего числа населения.

Сфера бухгалтерского обслуживания претерпевает значительные изменения, так как руководством Российской Федерации создается значительное количество новых законов и нормативных актов, обязательных к исполнению. В новых условиях - удаленное бухгалтерское обслуживание получает дополнительный стимул к развитию как отдельный вид услуг, ведь переход экономики в цифровое русло позволяет осуществлять качественное обслуживание редко отлучаясь от рабочего места. Большинство процессов, проводимых наемным бухгалтером - требуют лишь оборудованного рабочего места с компьютером, подключенным к сети интернет и имеющим необходимое программное обеспечение. Естественно, оператор должен обладать всеми необходимыми знаниями и навыками, для оперативного выполнения всех бухгалтерских задач, требующих внимания.

Для индивидуальных предпринимателей совсем не обязательно привлекать квалифицированного бухгалтера. Условия сдачи необходимых отчетов и деклараций в надзорные органы вполне позволяют разобраться в этих процессах самостоятельно. При таком подходе образуется серьезная экономия, которая в условиях дефицита средств может быть решающей. Для развития собственного бизнеса в правовой среде индивидуального предпринимательства - наличие свободных материальных средств имеет очень весомое значение.

Что касается торговой сферы, то переход на экономическую модель породил целый ряд кардинальных изменений. Во первых, на каждую единицу контрольно-кассовой техники стали устанавливать специальные регистраторы фискальных данных, способные учитывать, хранить и своевременно пересылать необходимую информацию в специальные центры. Таким центром служит оператор фискальных данных, деятельность которого сводится к тому, чтобы получать, структурировать и хранить полученную информацию. Кроме того, в их обязанности входит своевременное предоставление искомой информации тем государственным структурам, которые в ней заинтересованы, поэтому на этих организациях лежит крайне высокая доля ответственности.