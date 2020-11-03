При необходимости в срочном порядке получить водительское удостоверение, необходимо обращаться в автошколу. Чтобы получить знания и достаточную практику в вождении, при выборе учебного заведения стоит обращать внимание на некоторые ключевые особенности.

С чего начать выбор автошколы?

В первую очередь рекомендуется ознакомиться с полным списком учебных заведений, которые функционируют по месту проживания. После этого эксперты советуют ознакомиться с информацией по каждой из них в интернете. Как правило, наличие положительных и отрицательных отзывов позволят сформировать персональные выводы. К примеру, автошкола «Цель» выпустила более 9000 учеников, которые остались благодарны профессиональным преподавателям за опыт и знания, полученные во время учебы.

Однако не стоит забывать, что зачастую автошколы могут сами писать о себе положительные комментарии, поэтому стоит уделять внимание и другим аспектам при выборе.

Критерии выбора автошколы

Автошкола, которая объявляет набор учеников на курсы вождения, в обязательном порядке должна:

иметь соответствующую аккредитацию;

обладать лицензией на предоставление услуг по обучению вождения.

Дополнительно стоит поинтересоваться о наличие на территории заведения персональной учебной площадке для езды и эстакады. От этого напрямую зависит исход сдачи экзаменов в ГИБДД. Стенды и плакаты не являются обязательной составляющей.

Справка: согласно новым правилам ГИБДД, автошкола обязана предоставить копию своей лицензии потенциальным ученикам по первому требованию. Информация о ней дополнительно размещается на информационном стенде при входе в учебное заведение. Наличие филиалов у автошколы указывают на наличие ответственного подхода к образованию будущих водителей.

Как правило, в учебном классе занимается не более 15-20 человек. Если это количество гораздо больше, стоит отдать предпочтение другой автошколе. Это объясняется тем, что преподаватель теоретической части нее сможет обеспечить индивидуальный подход, из-за чего возрастают риски получения минимальных навыков. Как следствие, это повлечет за собой минимальные шансы на успешную сдачу экзаменов в ГИБДД.

Стоимость обучения

Стоимость прохождения курсов напрямую зависит от региона проживания. Зачастую в крупных мегаполисах цена возрастает на 30-40%. При этом названная сумма не должна стать основополагающим фактором при выборе учебного заведения, так как ключевым моментом считается – качество предоставления теоретической части и практика вождения.