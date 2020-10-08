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Ручной мотобур - чем он может быть полезен?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
bigam.ru
Ручные буровые установки для использования в домашнем хозяйстве могут значительно облегчить физический труд

Ручные буровые установки для использования в домашнем хозяйстве могут значительно облегчить физический труд и помогут сократить финансовые расходы, поскольку с их использованием можно избежать найма посторонних рабочих и выполнить бурение на своем приусадебном участке самостоятельно.

О преимуществах работы таким инструментом перед ручным трудом можно и не упоминать. Очевидно, что автоматизированный труд сокращает как время, затраченное на бурение, так и физическую силу.

Работая мотобуром самостоятельно, возможно контролировать глубину и ширину пробуренных скважин, выбрать наиболее подходящий размер, что поможет сэкономить расход щебня и цемента. Используя ручной мотобур, легко установить столбики для забора, столбчатый фундамент, да и выбурить любые другие скважины, глубиной до 10 метров.

Модели для использования в частном хозяйстве достаточно компактны и удобны в применении. Они обладают небольшим весом (от 7 до 11 кг) и небольшой обратной отдачей. Кроме всего прочего данный инструмент из-за его компактности и удобства с большим удовольствием используют рыбаки на зимней рыбалке для сверления лунок.

Также необходимо отметить, что мотобуры могут быть предназначены для управления как одним оператором, так и двумя. Нельзя оставлять без внимания и выбор шнека для мотобура. Тонкие и легкие предназначены для бурения небольших объемов и мягкого грунта. Более твердый грунт и большое количество скважин лучше бурить тяжелым и массивным буром. В зависимости от ваших целей и возможностей, необходимо выбрать подходящий именно вам инструмент.

Подробнее остановимся на том, где правильнее выбрать подходящий мотобур. Прежде всего, нужно помнить, что любая техника нуждается в качественном сервисном обслуживании, а перед началом использования желательна профессиональная консультация. Чтобы не прогадать с компанией, реализующей подобную технику, лучше всего обратиться к официальному поставщику такого оборудования.

У официальных поставщиков работают профессиональные консультанты, готовые в любой момент помочь с выбором подходящей именно вам модели, с учетом необходимых объемов бурения, твердости почвы и других факторов, чтобы инструмент прослужил долго.

Кстати, компания «Бигам» — это федеральная сеть Центров инструмента и техники предлагает широкий ассортимент мотобуров. по выгодным ценам. Имиеет свой сервисный центр, который осуществляет полный спектр услуг по диагностике, ремонту и обслуживанию техники.

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