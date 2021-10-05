Минимойки высокого давления уже давно стали незаменимыми спутниками хороших хозяев. Они используются на дачном участке, в гаражах, а также применяются для мытья автомобилей, различных инструментов, дорожек, стен домов, заборов, мотоциклов, велосипедов и лодок.

Минимойку можно с полным правом назвать уборочным оборудованием многоцелевого назначения. С ее помощью можно очистить от загрязнений любые поверхности, сделав это быстро, качественно и с минимальным расходом воды. Бытовая минимойка высокого давления поможет вам легко осуществить пескоструйную обработку поверхностей, вы сможете прочистить засорившуюся канализацию, выполнять работы на приусадебном участке — требуется лишь правильно выбрать насадку для этого многофункционального агрегата.

Особенности минимоек Керхер

Современные минимойки Керхер – это универсальные и многопрофильные аппараты, которые предназначены для чистки различных поверхностей и объектов. С помощью данного инструмента можно быстро привести в порядок дорожки на загородном участке, стены дома, садовый инструмент. Кроме того, минимойки станут незаменимыми помощниками для автомобилистов и мотоциклистов. Приобрести качественные минимойки Керхер можно на этом сайте https://k-online.ru/.

Несколько практических советов, которые помогут продлить срок службы минимойки и обеспечат ее комфортную эксплуатацию:

не стоит держать аппарат под давлением без необходимости. Во время перерыва в работе давление лучше всегда понижать, так как постоянное избыточное давление может вывести минимойку из строя;

больше внимания к аппарату в холодное время года. Правильные условия хранения аппарата также во многом продлят ему жизнь – в зимний период минимойку лучше всего хранить в теплом и сухом помещении, а также периодически продувать ее механизмы компрессором и заливать внутрь антифриз;

с особой осторожностью следует обращаться со шлангом высокого давления и по возможности избегать перегибов, поскольку эта деталь - одна из самых «чувствительных» в аппарате;

перед началом работы рекомендуется заранее позаботится о наличии места, предназначенного для стока использованной воды;

также не стоит забывать о технике безопасности, ведь струя воды под высоким давлением может быть опасна для человека или животного.

Прежде чем купить минимойку Керхер, необходимо предварительно оценить интенсивность ее использования, масштабы предстоящих работ и с какими типами загрязнений ей придется наиболее часто бороться. Именно эти критерии помогут выявить необходимую мощность и производительность приобретаемого аппарата, которые в свою очередь определят габариты и набор функций конкретной модели.