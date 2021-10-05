ента новостей

16:22
На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд
16:16
Концерт Джойс Дидонато
16:11
Педагогический диктант 2021. Дан старт регистрации
13:47
Более 200000 детей подверглись сексуальному насилию со стороны французского католического духовенства
13:39
Парламент Эфиопии утвердил Абия Ахмеда на посту премьер-министра
12:34
В Ленобласти в ДТП пострадали дети
10:41
В Ленобласти сотрудники ДПС провели профилактические рейды
10:28
В Петербурге полиция проверила ночные клубы и бары
09:46
Сколько тратят на животных?
07:27
Что с бессимптомным ковидом?
07:23
Может ли кредит повлиять на карьеру?
15:38
«День Первокурсника» состоялся!
15:10
Школьница из Аннино Ленинградской области читает прозу лучше всех в мире
15:03
На трассе А-215 введут реверсивное движение
12:28
На КАД иномарка влетела в "Газель"
12:21
В Петербурге мужчина зарезал свою сестру
12:02
Вулкан на Канарских островов становится все более агрессивным
11:13
Северная Корея возобновляет связь с Югом
11:03
В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода
10:57
В Петербурге задержали мигранта по подозрению в изнасиловании
10:19
Что с потерей обоняния?
08:59
Нужно ли запрещать телефоны в школе?
08:19
Кредиты ограничат
01:00
Баскетбольный «Зенит» стартовал в Евролиге с гостевой победы над другим российским клубом
15:34
В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя
11:27
Правление Бориса Джонсона превращается в один длительный кризис
11:19
В Петербурге мигрант изнасиловал пенсионерку
11:15
На севере Петербурга 15-летняя девушка выпала с третьего этажа
11:11
В Ленобласти полиция обнаружила плантацию конопли и арсенал оружия
10:44
Как соблюдать безопасность в лесу?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Минимойки высокого давления

Минимойки высокого давления

0
2
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
k-online.ru
Минимойки высокого давления уже давно стали незаменимыми спутниками хороших хозяев.

Минимойки высокого давления уже давно стали незаменимыми спутниками хороших хозяев. Они используются на дачном участке, в гаражах, а также применяются для мытья автомобилей, различных инструментов, дорожек, стен домов, заборов, мотоциклов, велосипедов и лодок.

Минимойку можно с полным правом назвать уборочным оборудованием многоцелевого назначения. С ее помощью можно очистить от загрязнений любые поверхности, сделав это быстро, качественно и с минимальным расходом воды. Бытовая минимойка высокого давления поможет вам легко осуществить пескоструйную обработку поверхностей, вы сможете прочистить засорившуюся канализацию, выполнять работы на приусадебном участке — требуется лишь правильно выбрать насадку для этого многофункционального агрегата.

Особенности минимоек Керхер

Современные минимойки Керхер – это универсальные и многопрофильные аппараты, которые предназначены для чистки различных поверхностей и объектов. С помощью данного инструмента можно быстро привести в порядок дорожки на загородном участке, стены дома, садовый инструмент. Кроме того, минимойки станут незаменимыми помощниками для автомобилистов и мотоциклистов. Приобрести качественные минимойки Керхер можно на этом сайте https://k-online.ru/.

Несколько практических советов, которые помогут продлить срок службы минимойки и обеспечат ее комфортную эксплуатацию:

  • не стоит держать аппарат под давлением без необходимости. Во время перерыва в работе давление лучше всегда понижать, так как постоянное избыточное давление может вывести минимойку из строя;
  • больше внимания к аппарату в холодное время года. Правильные условия хранения аппарата также во многом продлят ему жизнь – в зимний период минимойку лучше всего хранить в теплом и сухом помещении, а также периодически продувать ее механизмы компрессором и заливать внутрь антифриз;
  • с особой осторожностью следует обращаться со шлангом высокого давления и по возможности избегать перегибов, поскольку эта деталь - одна из самых «чувствительных» в аппарате;
  • перед началом работы рекомендуется заранее позаботится о наличии места, предназначенного для стока использованной воды;
  • также не стоит забывать о технике безопасности, ведь струя воды под высоким давлением может быть опасна для человека или животного.

Прежде чем купить минимойку Керхер, необходимо предварительно оценить интенсивность ее использования, масштабы предстоящих работ и с какими типами загрязнений ей придется наиболее часто бороться. Именно эти критерии помогут выявить необходимую мощность и производительность приобретаемого аппарата, которые в свою очередь определят габариты и набор функций конкретной модели.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-09-2015, 20:52
Компрессоры высокого давления: характеристики
29-09-2016, 20:51
Порошковая окраска поверхностей
6-02-2019, 10:05
Воздушные компрессоры для автосервиса
3-03-2021, 12:36
Виды антисептиков для рук
15-10-2016, 21:55
Аргоновая сварка и ее ключевые преимущества
8-03-2019, 23:58
Что такое датчик давления в шинах и как он работает

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 12:34
В Ленобласти в ДТП пострадали дети
0
122
Вчера, 12:28
На КАД иномарка влетела в "Газель"
0
122
Вчера, 11:03
В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода
0
177
1-10-2021, 11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
Наверх