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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Виды антисептиков для рук

Виды антисептиков для рук

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
imgur.com
Дезинфицирующие средства бывают разными. Какой вариант лучше выбрать?

Дезинфицирующие средства бывают разными. Какой вариант лучше выбрать? Значение имеет то, для какой поверхности или части тела будет использоваться антисептик. Приобрести дезинфицирующие средства можно в интернет-магазине Septolit.ru.

Спрей

Обеззараживающие средства обычно создают с применением спиртового раствора и воды. Спреи простые в использовании, оснащены распрыскивателем, который помогает выполнять обработку рук и других поверхностей.

По сравнению с аэрозолями необходимо частое применение этого средства, так как вещество быстро высыхает. Это отрицательно действует на дезинфицирующее свойство.

Аэрозоль

В данном средстве много спирта, поэтому оно защищает даже от опасных микробов. Аэрозоль находится в баллончике под давлением, а колпачок помогает легко и быстро распылить обеззараживающий компонент на большую площадь.

Такое средство подходит для обработки поверхностей, которые больше остальных подвергаются загрязнению. К ним относят:

  • Места, с которыми часто контактируют руки. Это ручки дверей, перила, кнопки лифта.
  • Поверхности машины, соприкасаемые с кожей рук – руль, кнопки, рычаг.
  • Посылки и покупки.

Аэрозоль подходит для быстрой дезинфекции во время распространения инфекций. Его можно использовать дома и в общественных местах.

Гели

Дезинфицирующая продукция устраняет разные вирусы. Это удобное в повседневности средство. Гели могут иметь объем 15-60 мл. Их можно приобрести почти в каждом продуктовом или хозяйственном магазине.

Гели подходят для дома, больниц, пищевой сферы. Некоторые средства предназначены для применения в конкретной среде, например, на предприятии. Обычно их объем составляет 100-500 мл.

Салфетки

Они пропитаны спиртовым средством, поэтому легко устраняют вирусы и бактерии с любой поверхности. Салфетки обеспечивают безопасность во всех ситуациях.

Их можно использовать для обработки продуктов, которые принес курьер. Еще они пригодятся для очищения рук после соприкосновения с другими людьми.

Кремы

Помимо указанных средств есть еще и кремы. При этом они защищают только от бактерий. С вирусами они справиться не могут. Поэтому кремы считаются менее надежными дезинфицирующими средствами. Благодаря им на руках появляется своеобразная «пленка», защищающая от патогенных бактерий.

Кремы не такие эффективные для санации, особенно с остальными антисептическими средствами. Желательно применять крем после обработки рук.

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