Виды антисептиков для рук

Дезинфицирующие средства бывают разными. Какой вариант лучше выбрать? Значение имеет то, для какой поверхности или части тела будет использоваться антисептик. Приобрести дезинфицирующие средства можно в интернет-магазине Septolit.ru.

Спрей

Обеззараживающие средства обычно создают с применением спиртового раствора и воды. Спреи простые в использовании, оснащены распрыскивателем, который помогает выполнять обработку рук и других поверхностей.

По сравнению с аэрозолями необходимо частое применение этого средства, так как вещество быстро высыхает. Это отрицательно действует на дезинфицирующее свойство.

Аэрозоль

В данном средстве много спирта, поэтому оно защищает даже от опасных микробов. Аэрозоль находится в баллончике под давлением, а колпачок помогает легко и быстро распылить обеззараживающий компонент на большую площадь.

Такое средство подходит для обработки поверхностей, которые больше остальных подвергаются загрязнению. К ним относят:

Места, с которыми часто контактируют руки. Это ручки дверей, перила, кнопки лифта.

Поверхности машины, соприкасаемые с кожей рук – руль, кнопки, рычаг.

Посылки и покупки.

Аэрозоль подходит для быстрой дезинфекции во время распространения инфекций. Его можно использовать дома и в общественных местах.

Гели

Дезинфицирующая продукция устраняет разные вирусы. Это удобное в повседневности средство. Гели могут иметь объем 15-60 мл. Их можно приобрести почти в каждом продуктовом или хозяйственном магазине.

Гели подходят для дома, больниц, пищевой сферы. Некоторые средства предназначены для применения в конкретной среде, например, на предприятии. Обычно их объем составляет 100-500 мл.

Салфетки

Они пропитаны спиртовым средством, поэтому легко устраняют вирусы и бактерии с любой поверхности. Салфетки обеспечивают безопасность во всех ситуациях.

Их можно использовать для обработки продуктов, которые принес курьер. Еще они пригодятся для очищения рук после соприкосновения с другими людьми.

Кремы

Помимо указанных средств есть еще и кремы. При этом они защищают только от бактерий. С вирусами они справиться не могут. Поэтому кремы считаются менее надежными дезинфицирующими средствами. Благодаря им на руках появляется своеобразная «пленка», защищающая от патогенных бактерий.

Кремы не такие эффективные для санации, особенно с остальными антисептическими средствами. Желательно применять крем после обработки рук.