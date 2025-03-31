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Питерец.ру » События в мире » Лидер ультраправых Марин Ле Пен отстранена от участия в президентской гонке

Лидер ультраправых Марин Ле Пен отстранена от участия в президентской гонке

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Лидеру французских ультраправых Марин Ле Пен запретили баллотироваться на политические посты в течение пяти лет

Лидеру французских ультраправых Марин Ле Пен запретили баллотироваться на политические посты в течение пяти лет после того, как она была признана виновной в хищении средств Европейского союза в результате политически взрывоопасного решения, которое разрушило ее надежды на победу на президентских выборах в 2027 году.

Парижский суд также приговорил Ле Пен, которая была лидером на следующих выборах, к четырем годам тюремного заключения с отсрочкой на два года для отбывания под домашним арестом и штрафу в размере 100 000 евро. Она может подать апелляцию, но запрет останется в силе, если его не отменит другой суд.

Ее партии 'Национальное ралли' (RN) было предписано выплатить 2 миллиона евро штрафа за 4,1 миллиона евро, в растрате которых ее обвинили.

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