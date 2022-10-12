Суд Мьянмы продлил срок тюремного заключения Аун Сан Су Чжи до 26 лет

Суд в управляемой военными Мьянме приговорил Аун Сан Су Чжи, свергнутого бывшего лидера страны и лауреата Нобелевской премии мира, к трем дополнительным годам тюремного заключения за коррупцию, сообщил CNN источник, знакомый с делом, и продлил ее общий срок тюремного заключения до 26 лет. годы.

Вердикт, вынесенный в среду, является последним в череде наказаний, вынесенных 77-летнему деятелю оппозиции десятилетиям военного правления, который руководил Мьянмой в течение пяти лет, прежде чем был отстранен от власти в результате переворота в начале 2021 года.

По словам источника, Су Чжи была признана виновной в получении взятки в размере 500 000 долларов от местного магната. Ее адвокаты заявили, что серия преступлений, выдвинутых против нее, политически мотивирована.

Су Чжи в настоящее время содержится в одиночной камере в тюрьме столицы Нейпьидо.

В прошлом месяце Су Чжи была признана виновной в мошенничестве на выборах и приговорена к трем годам тюремного заключения с каторжными работами в ходе судебного разбирательства, связанного с всеобщими выборами в ноябре 2020 года, на которых ее Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, победив партию, созданную военными. .

Это был первый раз, когда Су Чжи была приговорена к каторжным работам после военного переворота 2021 года. Такое же наказание ей было вынесено на отдельном судебном процессе при предыдущей администрации в 2009 году, но этот приговор был смягчен.

Су Чжи также ранее была признана виновной в правонарушениях, начиная от взяточничества и заканчивая нарушениями на выборах.

Правозащитные организации неоднократно выражали озабоченность по поводу наказания активистов движения за демократию в стране с тех пор, как военные захватили власть.

На прошлой неделе военный суд в Мьянме приговорил японского журналиста к 10 годам тюремного заключения за подстрекательство к мятежу и нарушение закона об электронных коммуникациях после того, как в июле он заснял антиправительственную акцию протеста, сообщил японский дипломат.

Согласно петиции Change.org, призывающей к его освобождению, 26-летний Тору Кубота был арестован полицией в штатском в Янгоне, где он снимал документальный фильм, над которым работал в течение нескольких лет.

В июле военная хунта казнила двух видных демократических активистов и двух других мужчин, обвиненных в терроризме, после суда, осужденного ООН и правозащитными группами.