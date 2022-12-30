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Питерец.ру » События в мире » Суд Мьянмы продлил срок тюремного заключения Аунг Сан Су Чжи до 33 лет

Суд Мьянмы продлил срок тюремного заключения Аунг Сан Су Чжи до 33 лет

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Опубликовал: Вадик Котов
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CNN
Суд в управляемой военными Мьянме приговорил Аунг Сан Су Чжи к семи годам тюремного заключения за коррупцию

Суд в управляемой военными Мьянме приговорил Аунг Сан Су Чжи к семи годам тюремного заключения за коррупцию, сообщил CNN источник, знакомый с делом, положив конец череде секретных и крайне политизированных судебных процессов против свергнутого бывшего лидера.

Приговор, вынесенный в пятницу, является окончательным наказанием, вынесенным 77-летнему, демократически избранному деятелю оппозиции десятилетиям военного правления, который руководил Мьянмой в течение пяти лет, прежде чем был отстранен от власти в результате насильственного переворота в начале 2021 года.

По словам источника, постановление в пятницу признало Су Чжи виновной в коррупции в связи с покупкой, ремонтом и арендой вертолета для использования во время стихийных бедствий и государственных дел, включая спасательные операции и чрезвычайные ситуации.

По словам источника, теперь ей грозит в общей сложности 33 года тюрьмы, в том числе три года каторжных работ, что означает, что она может провести остаток своей жизни за решеткой.

Согласно источникам, Су Чжи ранее была судима за многочисленные правонарушения, в том числе за мошенничество на выборах и получение взяток.

По словам источника, она отвергла все обвинения, выдвинутые против нее, а ее адвокаты заявили, что они политически мотивированы.

Она содержится в одиночной камере в тюрьме в столице Нейпьидо, и судебные процессы над ней проходили за закрытыми дверями, при этом государственные СМИ сообщали ограниченную информацию, а ее адвокаты были вынуждены хранить молчание.

Мьянма раздирается насилием и экономическим параличом с тех пор, как армия вмешалась, чтобы помешать Су Чжи сформировать новое правительство, через три месяца после того, как ее партия была переизбрана на убедительных выборах против оппозиции, поддерживаемой военными.

Между тем, правозащитные группы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу наказания демократических активистов в стране после прихода к власти военных.

«Обвинительные приговоры направлены как на то, чтобы навсегда отстранить (Су Чжи), так и на то, чтобы подорвать и в конечном итоге свести на нет убедительную победу ее партии НЛД (Национальная лига за демократию) на выборах в ноябре 2020 года», — заявил Фил Робертсон, заместитель директора Хьюман Райтс Вотч по Азии. в заявлении в пятницу.

«От начала до конца хунта хватала все, что могла, чтобы фабриковать дела против нее, с полной уверенностью, что кенгуру-суды страны вернутся с любыми карательными приговорами, которых хотят военные».

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН (СБ ООН) призвал военную хунту освободить всех политических заключенных, в том числе Су Чжи и бывшего президента Вин Мьинта, в своей первой резолюции, принятой в отношении страны Юго-Восточной Азии с момента обретения ею независимости.

За два года после захвата власти военными уровень свободы и прав в Мьянме заметно ухудшился. Государственные казни вернулись, и тысячи людей были арестованы за протесты против военного правления.

По сообщениям государственных СМИ, в ноябре хунта освободила по амнистии более 6000 заключенных, в том числе бывшего британского посла, австралийского экономиста и японского журналиста.

Помилование последовало после резкой критики хунты на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Источник: CNN
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