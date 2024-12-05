Многовековая японская традиция сакэ включена в список культурного наследия ЮНЕСКО

В среду ЮНЕСКО признала древний процесс производства сакэ в Японии «нематериальным культурным наследием», что, как надеются производители, повысит глобальный интерес к традиционному рисовому вину, которое насчитывает много веков, но популярность которого в стране снизилась.

Естественно, представители Японии на встрече ЮНЕСКО в Парагвае отметили это событие дегустацией сакэ.

Напиток готовится в течение нескольких недель путем ферментации смеси риса, воды, дрожжей и разноцветной плесени, известной как кодзи. Этот процесс больше похож на приготовление пива, чем на вино. Конечные результаты можно подавать горячими, холодными или комнатной температуры.

Хотя сакэ играет значительную роль в японском обществе и традициях, его часто подают во время церемоний и особых обедов, спрос на этот напиток внутри страны снизился, хотя международный спрос растет.

Производители саке надеются, что признание ЮНЕСКО ускорит их экспорт и усилит интерес к напитку внутри страны