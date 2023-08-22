Япония начнет сбрасывать сточные воды Фукусимы

Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан уже в четверг, заявили официальные лица во вторник, после нескольких месяцев повышенного общественного беспокойства и противодействия со стороны многих соседних стран.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что власти добьются сброса 24 августа, «если не возникнут препятствия». Решение было принято после того, как правительство провело заседание кабинета министров, чтобы обсудить этот вопрос.

Разрушительное землетрясение и цунами в Японии в 2011 году привели к загрязнению воды на АЭС «Фукусима» высокорадиоактивным веществом. С тех пор для охлаждения остатков топлива в реакторах закачивалась новая вода, в то время как грунтовые и дождевые воды просачивались внутрь, создавая больше радиоактивных сточных вод.

Все эти сточные воды до сих пор очищались и хранились в массивных резервуарах. Но места на исходе, и власти говорят, что им нужно избавиться от воды, чтобы безопасно вывести АЭС из эксплуатации — отсюда и план сброса воды в океан, который с самого начала вызывал споры.

В июле Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Организации Объединенных Наций пришло к выводу, что план Японии соответствует международным стандартам безопасности и окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду». план прошел двухлетнюю «подробную проверку».

Но это не успокоило многих соседей Японии, а официальные лица из Китая и островов Тихого океана выразили тревогу и протест против этого плана.

Люди в Южной Корее также устроили уличные протесты против освобождения, хотя руководство страны выразило поддержку Японии. Во вторник главная оппозиционная партия Южной Кореи раскритиковала правительство за его позицию, заявив, что освобождение нанесет «невообразимый ущерб» всем соседним с Японией странам.

Тем временем рыбацкие общины в Японии и Южной Корее опасаются, что выброс сточных вод может означать конец их средств к существованию: потребители во всем регионе уже начинают отказываться от морепродуктов из Японии и близлежащих вод, а некоторые правительства даже запрещают импортировать продукты питания из некоторых частей Японии. включая Фукусиму.