ента новостей

09:39
Япония начнет сбрасывать сточные воды Фукусимы
09:28
День Государственного флага Российской Федерации
17:56
На чемпионате страны по боксу петербуржцы Егор Жоржин, Илья Попов, Владимир Орехов, Дмитрий Захарьев, Рамазан Ханапиев и Сергей Ярулин победили в своих боях, при этом соперником Ярулина был Эдуард Саввин
17:15
Российская шахматистка Александра Горячкина победила Нургюль Салимову из Болгарии в финале Кубка мира в Баку, счёт – 2,5:1,5
15:28
Преподаватели СПбГУ будут обучать русскому языку жителей Танзании
15:26
Сергей Боярский пригласил петербуржцев на премьеру молодёжного фильма «Квест»
15:23
Петербург празднует 80-летие образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ
15:18
После двух поражений подряд в ФНЛ «Ленинградец» сыграл вничью с лидером, обидно упустив победу в компенсированное время
12:40
В Мариинском дворце начал работу всероссийский форум «Битва за умы»
12:33
Пропавшую 2-летнюю девочку нашли на станции СТО
11:58
В Ломоносовском районе 5-летняя девочка выпала из окна на 2-ом этаже
10:46
В Ленобласти в массовом ДТП пострадало четверо человек
09:45
Под Лугой водитель иномарки погиб врезавшись в дерево
09:39
В Красносельском районе задержан уличный грабитель
09:33
В Петербурге задержан мошенник, обманувший пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП»
09:30
В Колпино задержали стрелка из аэрозольного пистолета «Пионер»
09:26
Кандидат от борьбы с коррупцией Бернардо Аревало побеждает на президентских выборах в Гватемале
09:16
В Невском районе "Мицубиси Аутлендер" влетел в опору ЛЭП
09:10
В Петербурге пропала 2-летняя девочка
23:36
Вендел оказался очень нужен «Зениту»: именно дубль бразильца помог команде Семака победить «Спартак» со счётом 3:1 в 5-м туре Российской Премьер-Лиги
20:42
Магнус Карлсен вышел в финал Кубка мира в Баку, Александра Горячкина сыграла смысловский эндшпиль в 118 ходов и ждёт финального тай-брейка
20:10
Отличный день для петербургских боксёров на чемпионате России в Хабаровске: дальше прошли Алексеев, Хохлов, Колесников, Косенков, Верясов и Фёдоров и только Тюфяков проиграл бой Кузютину
14:19
Под Киришами водитель и пассажирка «Киа Соренто» погибли вылетев в кювет
14:16
В Мурино задержали подозреваемого в убийстве возле станции метро «Девяткино»
14:07
В поселке Первомайское задержали подозреваемого в уличном грабеже
14:02
В Красносельском районе задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку в часовне
02:35
Петербуржские шахматисты Артём Зубрицкий, Кирилл Шубин и Владимир Епишин набрали 100 % очков после 3-го тура «Мемориала Корчного», а Татьяна Гетьман – на 110-м месте
22:59
Футбольная «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла в пятый раз подряд в этом сезоне, а вот дубль «Зенита» и петербургское «Динамо» выиграли свои матчи 5-го тура второй лиги
17:09
Петербургские боксёры Эдуард Саввин, Сергей Ярулин, Иван Григорьев и Антон Артёменко вышли в следующий раунд чемпионата России по боксу, а Магомед Муртазалиев уступил титулованному Андрею Замковому из Москвы
12:10
На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Япония начнет сбрасывать сточные воды Фукусимы

Япония начнет сбрасывать сточные воды Фукусимы

0
10
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан уже в четверг

Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с Фукусимы в океан уже в четверг, заявили официальные лица во вторник, после нескольких месяцев повышенного общественного беспокойства и противодействия со стороны многих соседних стран.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что власти добьются сброса 24 августа, «если не возникнут препятствия». Решение было принято после того, как правительство провело заседание кабинета министров, чтобы обсудить этот вопрос.

Разрушительное землетрясение и цунами в Японии в 2011 году привели к загрязнению воды на АЭС «Фукусима» высокорадиоактивным веществом. С тех пор для охлаждения остатков топлива в реакторах закачивалась новая вода, в то время как грунтовые и дождевые воды просачивались внутрь, создавая больше радиоактивных сточных вод.

Все эти сточные воды до сих пор очищались и хранились в массивных резервуарах. Но места на исходе, и власти говорят, что им нужно избавиться от воды, чтобы безопасно вывести АЭС из эксплуатации — отсюда и план сброса воды в океан, который с самого начала вызывал споры.

В июле Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Организации Объединенных Наций пришло к выводу, что план Японии соответствует международным стандартам безопасности и окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду». план прошел двухлетнюю «подробную проверку».

Но это не успокоило многих соседей Японии, а официальные лица из Китая и островов Тихого океана выразили тревогу и протест против этого плана.

Люди в Южной Корее также устроили уличные протесты против освобождения, хотя руководство страны выразило поддержку Японии. Во вторник главная оппозиционная партия Южной Кореи раскритиковала правительство за его позицию, заявив, что освобождение нанесет «невообразимый ущерб» всем соседним с Японией странам.

Тем временем рыбацкие общины в Японии и Южной Корее опасаются, что выброс сточных вод может означать конец их средств к существованию: потребители во всем регионе уже начинают отказываться от морепродуктов из Японии и близлежащих вод, а некоторые правительства даже запрещают импортировать продукты питания из некоторых частей Японии. включая Фукусиму.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-08-2015, 09:17
Очищать сточные воды теперь будут с помощью торфа
29-12-2012, 09:40
Сточные воды Сертолово направят в нужном направлении
15-05-2013, 08:56
Сточные воды в Лодейнопольском районе будут очищать по голландской технологии
21-01-2016, 09:30
Зараженная вода в Гатчинском районе будет очищена с помощью ультрафиолета
24-12-2021, 10:52
Япония решила не отправлять правительственных чиновников на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине
5-12-2013, 10:41
Они остались без воды

Происшествия на дорогах

0
141
Вчера, 10:46
В Ленобласти в массовом ДТП пострадало четверо человек
0
119
Вчера, 09:45
Под Лугой водитель иномарки погиб врезавшись в дерево
0
107
Вчера, 09:16
В Невском районе "Мицубиси Аутлендер" влетел в опору ЛЭП
0
204
20-08-2023, 14:19
Под Киришами водитель и пассажирка «Киа Соренто» погибли вылетев в кювет
Наверх