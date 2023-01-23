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Питерец.ру » События в мире » Подозреваемый в массовой стрельбы в Монтерей-парке застрелился

Подозреваемый в массовой стрельбы в Монтерей-парке застрелился

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По словам шерифа, мужчина, найденный мертвым после противостояния полиции в Торрансе, был подозреваемым в стрельбе в Монтерей-парке

По данным полиции, мужчина, найденный мертвым в белом грузовом фургоне после противостояния с полицией в Торрансе, штат Калифорния, был признан подозреваемым в организации массовой стрельбы в парке Монтерей в субботу вечером.

72-летний Хуу Кан Тран скончался на месте происшествия в результате огнестрельного ранения, нанесенного самому себе, заявил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна во время пресс-конференции в воскресенье днем.

По словам Луны, Тран подозревается в открытии огня в танцевальной студии в Монтерей-парке, в результате чего 10 человек погибли и еще 10 получили ранения, когда большая азиатско-американская община города праздновала лунный Новый год.

Офицеры спецназа находились в многочасовом противостоянии на месте происшествия с белым грузовым фургоном, который соответствовал описанию автомобиля, представляющего интерес во время стрельбы в Монтерей-парке. Los Angeles Times впервые сообщила, что водитель белого фургона погиб.

Когда власти приказали пассажиру покинуть фургон, они услышали звук и предположили, что водитель мог застрелиться, сообщили ранее CNN источники в правоохранительных органах.

Следователи обыскали фургон после того, как Тран смертельно застрелился, и обнаружили «несколько улик», связывающих Тран со стрельбой в Монтерей-парке и еще одним инцидентом в соседней Альгамбре, где группа людей отобрала пистолет у вооруженного человека в танцевальной студии. — сказала Луна.

По его словам, внутри фургона также был обнаружен пистолет.

По словам Луны, полиция и следователи сейчас работают над выяснением мотива стрельбы.

Источник: CNN
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