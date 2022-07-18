Три человека погибли и двое получили ранения во время стрельбы в торговом центре в Индиане

В США полиция сообщает, что три человека погибли и еще двое получили ранения после того, как стрелок открыл огонь в фуд-корте торгового центра Гринвуд, штат Индиана, в воскресенье вечером.

Около 18:00 по местному времени несколько человек позвонили в службу 911, чтобы сообщить об действующем стрелке в торговом центре Greenwood Park Mall, сообщил журналистам начальник полицейского управления Гринвуда Джим Айсон.

Следователи полагают, что неизвестный стрелок, взрослый мужчина, был застрелен законно вооруженным 22-летним мужчиной, который «наблюдал за стрельбой», сказал Айсон.

По словам начальника, среди жертв один мужчина и четыре женщины, в том числе 12-летняя девочка, родители которой после стрельбы доставили ее в больницу с легкими травмами, отметив, что с ней все будет «в порядке». Второй раненый пострадавший был госпитализирован и по состоянию на вечер воскресенья находился в стабильном состоянии, сказал Исон.

Оливия Хардинг сказала, что она была в Old Navy в торговом центре, когда они с мамой услышали четыре выстрела и подумали, что ближайшая карусель ломается.

«Следующее, что вы знаете, вы слышите еще около шести выстрелов и видите, как все бегут», — сказал Хардинг WISH, филиалу CNN. Хардинг сказала, что не думает, что вернется в торговый центр «очень долго».

По словам Айсона, стрелок, похоже, использовал длинноствольное ружье, хотя правоохранительные органы не обнаружили никакого оружия с места происшествия, когда он разговаривал с журналистами, сказал он.

По данным архива Gun Violence Archive, в этом году произошло 350 массовых расстрелов, которые, как и CNN, определяют массовую стрельбу как расстрел четырех или более человек, не считая стрелка.

Местное сообщество теперь присоединяется к множеству других, также борющихся с последствиями массовых расстрелов, включая сообщества, оправившиеся от недавних массовых убийств в начальной школе в Увальде, штат Техас, и парада 4 июля в Хайленд-парке, штат Иллинойс.

По словам Исона, группы спецназа очистили торговый центр и определили, что в здании нет дополнительных угроз, отметив, что следователи сейчас обрабатывают место преступления.

Полиция все еще расследует мотивы стрелка и допрашивает людей, которые находились в торговом центре во время нападения, сообщили в полиции. Они просят всех свидетелей связаться с властями и попросили общественность держаться подальше от торгового центра в это время.

«Эта трагедия затрагивает самое сердце нашего сообщества», — написал в Facebook мэр Гринвуда Марк Мейерс. «Пожалуйста, вознесите свои молитвы пострадавшим и нашим первым ответчикам».

Мейерс также выразил благодарность человеку, который застрелил стрелка во время стрельбы.

«Этот человек сегодня спас жизнь. От имени города Гринвуд я благодарен за его быстрые действия и героизм в этой ситуации», — сказал мэр в другом заявлении позже в воскресенье вечером.

По словам Айсона, на место происшествия прибыли несколько агентств, которые оказывают помощь в этом инциденте, в том числе ФБР, ATF, Департамент шерифа округа Джонсон и Департамент внутренней безопасности.

Айсон сказал, что полицейское управление Гринвуда подготовилось к сценарию массовой стрельбы и провело «несколько упражнений в торговых центрах», чтобы подготовиться к активным ситуациям со стрельбой.

«Но я хочу сказать вам, что настоящий герой дня — это гражданин, который на законных основаниях носил огнестрельное оружие в том фуд-корте и смог остановить этого стрелка почти сразу же, как только он начал», — сказал Айсон.