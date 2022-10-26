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Питерец.ру » События в мире » Норвежская полиция арестовала «бразильского исследователя» по подозрению в шпионаже в пользу России

Норвежская полиция арестовала «бразильского исследователя» по подозрению в шпионаже в пользу России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Норвежская полиция арестовала «бразильского исследователя» по подозрению в шпионаже в пользу России

В понедельник полиция Норвегии арестовала ученого, работающего в Университете Тромсё за Полярным кругом, по подозрению в тайном шпионаже в пользу России, сообщает норвежская общественная телекомпания NRK.

Полиция Норвегии сообщила NRK, что этот человек, научный сотрудник университета, утверждает, что является гражданином Бразилии, но они подозревают, что он мог использовать вымышленное имя и на самом деле мог быть гражданином России.

«Мы потребовали, чтобы бразильский исследователь из Университета Тромсё был выслан из Норвегии, поскольку мы считаем, что он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам», — сказала Хедвиг Моэ, помощник начальника Службы безопасности полиции Норвегии, в беседе с NRK.
«PST (Норвежская полицейская служба безопасности) обеспокоена тем, что он мог заполучить сеть и информацию о норвежской политике в северных районах. Даже если эта сеть или информация, собранная по крупицам, не представляет угрозы для безопасности королевства, мы обеспокоены тем, что эта информация может быть использована Россией не по назначению», — добавил Мо.

CNN обратился в полицию за комментариями.

Агентство не назвало имя этого человека, но сообщило в своем аккаунте в Твиттере, что он задержан по подозрению в нарушении двух разделов норвежского уголовного кодекса, касающихся «незаконной разведки», которая может «нанести ущерб фундаментальным национальным интересам» и «интересам безопасности другие штаты».

PST заявила, что тесно сотрудничает со спецслужбами других стран, работая над этим делом.

Российские власти пока не комментируют арест, но в электронном письме NRK российское посольство заявило, что им ничего не известно об обстоятельствах дела, и описало его как часть «шпиономании» в Норвегии, где «все русское… подозрительно». и пахнет шпионажем».

Источник: CNN
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