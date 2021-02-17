Рассекреченные документы об освобождении Заполярья и Норвегии представлены военными историками ЗВО в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась презентация книги «Освобождение Заполярья», где впервые опубликованы рассекреченные документы, посвящённые подготовке и проведению осенью 1944 года Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой было осуществлено полное освобождение Заполярья и севера Норвегии от германской оккупации.

Среди публикуемых документов – приказы командующих фронтами, карты боевых действий, донесения и докладные записки, описания действий морских десантов, документы городских и партийных органов власти Мурманска, протоколы допросов военнопленных, фотографии из личных альбомов военнослужащих 136-го и 143-го горно-егерских полков Вермахта.

В книгу включены материалы и исследования военных историков, посвящённых операции «Вест» Северного флота, организации тылового обеспечения 14-й армии Карельского фронта, боевых действиях партизанских отрядов, использованию оленьего транспорта и отрядов собак нартовых упряжек для снабжения воинских частей и эвакуации раненых, переносу наступательной операции в Заполярье с весны на осень 1944 г.

Впервые представлены документы, хранящиеся в фондах Центрального архива Минобороны России, архива Военно-Морского Флота, Государственного архива Мурманской области, музеев Санкт-Петербурга и Мурманской области.