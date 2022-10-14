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Индия прекращает производство сиропов от кашля, подозреваемых в причастности к детской смертности

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Индия прекращает производство сиропов от кашля, подозреваемых в причастности к детской смертности

Органы здравоохранения Индии остановили производство фармацевтической компании в Нью-Дели после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ее сиропы от кашля и простуды могут быть связаны со смертью десятков детей.

ВОЗ подозревает, что четыре из сиропов, произведенных Maiden Pharmaceuticals Limited — прометазиновый раствор для приема внутрь, детский сироп от кашля «Кофексмалин», детский сироп от кашля Makoff и сироп от простуды Magrip N — содержат «недопустимое количество» химических веществ, которые могут повредить мозг, легкие, печень и почек тех, кто их принимает.

Представители здравоохранения считают, что лекарства могут быть связаны со смертью более 60 детей в Гамбии, Африке и, возможно, более 20 детей в Индонезии, стране Юго-Восточной Азии.

В среду Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств Индии заявила, что Maiden Pharmaceuticals «производила и тестировала лекарства без соблюдения и в нарушение различных требований надлежащей производственной практики».

«Учитывая серьезность нарушений, выявленных в ходе расследования, и их потенциальный риск для качества, безопасности и эффективности производимых лекарств, вся производственная деятельность фирмы немедленно прекращается», — говорится в сообщении.

ВОЗ ранее выпустила предупреждение в отношении лекарств, и они были отозваны Агентством по контролю за лекарствами Гамбии.

Тревогу впервые подняли медицинские работники в Гамбии после того, как необычно большое количество детей начало умирать от проблем с почками. Смерти сбивали с толку медиков, пока не выявилась закономерность: десятки пациентов моложе пяти лет заболели через три-пять дней после приема продаваемого на месте сиропа, произведенного Maiden Pharmaceuticals.

Последующий анализ ВОЗ четырех сиропов, изготовленных Maiden, показал, что они содержат «недопустимое количество» диэтиленгликоля и этиленгликоля, которые могут повредить мозг, легкие, печень и почки.

Отдельные тесты, проведенные министерством здравоохранения Индии, показали, что четыре из 23 образцов содержали диэтиленгликоль или этиленгликоль.

CNN связался с Maiden Pharmaceuticals Limited, но пока не получил ответа.

Тем не менее, компания ранее публиковала ссылки на предупреждение ВОЗ о медицинских продуктах и ​​уведомление об отзыве Агентства по контролю за лекарственными средствами Гамбии.

ВОЗ также предупредила, что продукты могли распространяться в другие страны, и рекомендовала изъять их из обращения.

Источник: CNN
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