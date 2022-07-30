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Питерец.ру » События в мире » В Испании зарегистрирована первая в Европе смерть от обезьяньей оспы

В Испании зарегистрирована первая в Европе смерть от обезьяньей оспы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В пятницу Испания сообщила о своей первой смерти, связанной с обезьяньей оспой

В пятницу Испания сообщила о своей первой смерти, связанной с обезьяньей оспой, которая считается первой смертью от этой болезни в Европе и лишь второй смертью за пределами Африки в текущей вспышке.
Ранее в пятницу Бразилия сообщила о первой смерти от обезьяньей оспы за пределами африканского континента в нынешней волне заболевания.
Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения от 22 июля, во всем мире зарегистрировано всего пять смертей, все в африканском регионе.

В прошлую субботу ВОЗ объявила быстро распространяющуюся вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, что является наивысшим уровнем опасности.

В своем последнем отчете министерство здравоохранения Испании сообщило, что в стране было подтверждено 4298 случаев заболевания. Из 3750 пациентов, о которых у него была информация, 120 были госпитализированы, а один скончался, но дополнительных подробностей не предоставили.
Представитель Минздрава отказался сообщить подробности о погибшем.



Источник: CNN
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