В Испании зарегистрирована первая в Европе смерть от обезьяньей оспы

В пятницу Испания сообщила о своей первой смерти, связанной с обезьяньей оспой, которая считается первой смертью от этой болезни в Европе и лишь второй смертью за пределами Африки в текущей вспышке.

Ранее в пятницу Бразилия сообщила о первой смерти от обезьяньей оспы за пределами африканского континента в нынешней волне заболевания.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения от 22 июля, во всем мире зарегистрировано всего пять смертей, все в африканском регионе.

В прошлую субботу ВОЗ объявила быстро распространяющуюся вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, что является наивысшим уровнем опасности.

В своем последнем отчете министерство здравоохранения Испании сообщило, что в стране было подтверждено 4298 случаев заболевания. Из 3750 пациентов, о которых у него была информация, 120 были госпитализированы, а один скончался, но дополнительных подробностей не предоставили.

Представитель Минздрава отказался сообщить подробности о погибшем.







