Принц Чарльз принял чемодан с 1 миллионом евро от катарского шейха

Кларенс-Хаус заявил, что принц Чарльз получил благотворительные пожертвования, и в отношении этих пожертвований были соблюдены правильные процедуры после того, как британская газета сообщила, что принц Уэльский однажды принял чемодан с 1 миллионом евро (1,05 миллиона долларов) наличными от катарского политика.
По данным Sunday Times, чемодан с 1 миллионом евро наличными был одной из трех партий наличных, которые он лично получил на общую сумму 3 миллиона евро от бывшего премьер-министра Катара шейха Хамада бин Джассима бин Джабера Аль Тани в период с 2011 по 2015 год. независимо не проверенный отчет The Sunday Times.
The Sunday Times сообщила, что однажды шейх Хамад подарил принцу Чарльзу 1 миллион евро, который, как сообщается, был упакован в сумки из престижного лондонского универмага Fortnum and Mason.
В другой раз принц Чарльз принял спортивную сумку с 1 миллионом евро во время частной встречи один на один в Кларенс-Хаусе в 2015 году, сообщает Sunday Times.
The Sunday Times сообщает, что платежи были переведены на счета Благотворительного фонда принца Уэльского (PWCF), организации, которая финансирует частные проекты принца и его загородное поместье в Шотландии.
Источник в королевской семье сообщил CNN, что они оспаривают многие детали в отчете Sunday Times. Королевский источник сказал, что они не оспаривают факт благотворительных пожертвований, и утверждал, что все правильные процессы были соблюдены, исходя из того, что они видели более десяти лет назад. Они добавляют, что в отчете было несколько ошибок, и в этом участвуют их адвокаты.
Нет никаких предположений, что платежи были незаконными.