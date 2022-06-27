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Питерец.ру » События в мире » Принц Чарльз принял чемодан с 1 миллионом евро от катарского шейха

Принц Чарльз принял чемодан с 1 миллионом евро от катарского шейха

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Кларенс-Хаус заявил, что принц Чарльз получил благотворительные пожертвования

Кларенс-Хаус заявил, что принц Чарльз получил благотворительные пожертвования, и в отношении этих пожертвований были соблюдены правильные процедуры после того, как британская газета сообщила, что принц Уэльский однажды принял чемодан с 1 миллионом евро (1,05 миллиона долларов) наличными от катарского политика.
По данным Sunday Times, чемодан с 1 миллионом евро наличными был одной из трех партий наличных, которые он лично получил на общую сумму 3 миллиона евро от бывшего премьер-министра Катара шейха Хамада бин Джассима бин Джабера Аль Тани в период с 2011 по 2015 год. независимо не проверенный отчет The Sunday Times.

«Благотворительные пожертвования, полученные от шейха Хамада бин Джассима, были немедленно переданы одной из благотворительных организаций принца, которая осуществила надлежащее управление и заверила нас, что все надлежащие процессы были соблюдены», — заявил Кларенс Хаус в заявлении CNN.

The Sunday Times сообщила, что однажды шейх Хамад подарил принцу Чарльзу 1 миллион евро, который, как сообщается, был упакован в сумки из престижного лондонского универмага Fortnum and Mason.

В другой раз принц Чарльз принял спортивную сумку с 1 миллионом евро во время частной встречи один на один в Кларенс-Хаусе в 2015 году, сообщает Sunday Times.
The Sunday Times сообщает, что платежи были переведены на счета Благотворительного фонда принца Уэльского (PWCF), организации, которая финансирует частные проекты принца и его загородное поместье в Шотландии.

Источник в королевской семье сообщил CNN, что они оспаривают многие детали в отчете Sunday Times. Королевский источник сказал, что они не оспаривают факт благотворительных пожертвований, и утверждал, что все правильные процессы были соблюдены, исходя из того, что они видели более десяти лет назад. Они добавляют, что в отчете было несколько ошибок, и в этом участвуют их адвокаты.

Нет никаких предположений, что платежи были незаконными.

Источник: CNN
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