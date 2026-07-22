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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово задержали стрелков по окнам квартиры

В Кудрово задержали стрелков по окнам квартиры

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали стрелявших из пневматики по окнам квартиры в Кудрово

Накануне днем, 21 июля около 12:10 к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от жительницы Кудрово о том, что неизвестные стреляют по окнам ее квартиры.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что около полудня заявительница обнаружила два повреждения на стекле балконного окна квартиры в доме 10 корпус 1 по Солнечной улице. Женщина рассказала стражам порядка, что она увидела на соседнем балконе молодых людей, которые стреляли в сторону ее окна из предмета, похожего на пистолет.

Спустя несколько минут в квартире дома 10 корпус 1 по Солнечной улице сотрудники полиции задержали двоих 20-летних молодых людей, у них изъяли пневматический пистолет. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, стрельба, пневматика, хулиганство, видео
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