В Петербурге конфликт из-за выгула собак закончился ударом молотком по голове

Накануне вечером, 2 июля около 17:00 в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поступила информация от 44-летнего мужчины о том, что возле дома 124 по проспекту Энгельса его избил неизвестный и ударил молотком по голове.

Прибывшие на место происшествия полицейские по указанному адресу задержали заместителя директора одной из фирм, который в ходе внезапно возникшего конфликта из-за выгула собаки избил своего обидчика.

Пострадавшего доставили в больницу, откуда после оказания помощи он был отпущен домой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.