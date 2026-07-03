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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге конфликт из-за выгула собак закончился ударом молотком по голове

В Петербурге конфликт из-за выгула собак закончился ударом молотком по голове

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали дебошира, ударившего молотком мужчину

Накануне вечером, 2 июля около 17:00 в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поступила информация от 44-летнего мужчины о том, что возле дома 124 по проспекту Энгельса его избил неизвестный и ударил молотком по голове.

Прибывшие на место происшествия полицейские по указанному адресу задержали заместителя директора одной из фирм, который в ходе внезапно возникшего конфликта из-за выгула собаки избил своего обидчика.

Пострадавшего доставили в больницу, откуда после оказания помощи он был отпущен домой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Выборгский район, телесные повреждения
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