В Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков на питбайке

25 июня, около 14:40, в поселке Дивенский на трассе «Ящера — Дивенская — Кузнецово» в Гатчинском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием питбайка и мопеда.

По данным правоохранительных органов, юный водитель питбайка совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, что привело к столкновению с мопедом. После удара питбайк продолжил движение и врезался в опору линии электропередачи, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Вследствие аварии водитель питбайка и его пассажир, оба подростки 14-летнего возраста, были доставлены в медицинское учреждение. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту произошедшей аварии проводится соответствующая проверка.