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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе в ДТП пострадал студент на электровелосипеде

В Невском районе в ДТП пострадал студент на электровелосипеде

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту ДТП со студентом на электровелосипеде

Вчера вечером, 18 августа около 18:05 возле дома 48 по улице Бабушкина, в Невском районе Петербурга 20-летний студент-второкурсник техникума, управляя электровелосипедом без мотозащиты, выезжая со двора на проезжую часть, не уступил дорогу автомобилю «Тойота», двигавшемуся по улице Бабушкина в сторону Ивановской улицы, и столкнулся с ним, после чего совершил наезд на стоящий автомобиль «Шкода Рапид».

В результате дорожного происшествия молодого человека госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Все по теме: Невский район, ДТП
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