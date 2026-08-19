В Невском районе в ДТП пострадал студент на электровелосипеде

Вчера вечером, 18 августа около 18:05 возле дома 48 по улице Бабушкина, в Невском районе Петербурга 20-летний студент-второкурсник техникума, управляя электровелосипедом без мотозащиты, выезжая со двора на проезжую часть, не уступил дорогу автомобилю «Тойота», двигавшемуся по улице Бабушкина в сторону Ивановской улицы, и столкнулся с ним, после чего совершил наезд на стоящий автомобиль «Шкода Рапид».

В результате дорожного происшествия молодого человека госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.