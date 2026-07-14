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Питерец.ру » Происшествия » На КАД в ДТП погиб 76-летний мужчина

На КАД в ДТП погиб 76-летний мужчина

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на кольцевой дороге

Накануне вечером, 13 июля около 19:25 на 52-ом километре КАД 59-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Навара» совершил наезд на стоявший после ДТП автомобиль «Рено Симбол» с последующим наездом на 76-летнего мужчину, который выставлял знак аварийной остановки.

После удара «Рено», в салоне которого находился 42-летний водитель, наехал на силовое ограждение.

В результате дорожного происшествия пешеход скончался, а 42-летний водитель «Рено» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. 

По факту ДТП проводится проверка.

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