На КАД в ДТП погиб 76-летний мужчина

Накануне вечером, 13 июля около 19:25 на 52-ом километре КАД 59-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Навара» совершил наезд на стоявший после ДТП автомобиль «Рено Симбол» с последующим наездом на 76-летнего мужчину, который выставлял знак аварийной остановки.

После удара «Рено», в салоне которого находился 42-летний водитель, наехал на силовое ограждение.

В результате дорожного происшествия пешеход скончался, а 42-летний водитель «Рено» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.