В Металлстрое юноша ударил мужчину бутылкой по голове

В Колпинский районный отдел полиции 22 июня поступило сообщение из медицинского учреждения. Бригада скорой помощи около полуночи доставила 37-летнего мужчину из поселка Металлострой, пострадавшего от удара по голове и получившего ушибы. После оказания необходимой медицинской помощи, его выписали в удовлетворительном состоянии.

Пострадавший на следующий день написал заявление в полицию, сообщив о нападении.

Правоохранители задержали 18-летнего местного жителя, предположительно причастного к инциденту. Задержание произошло вечером 23 июня у дома 24 по Центральной улице в поселке Металлострой.

По предварительным данным, во время ссоры подозреваемый нанес мужчине удар бутылкой по лицу, а затем избил его.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.