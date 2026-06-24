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Питерец.ру » Происшествия » В Металлстрое юноша ударил мужчину бутылкой по голове

В Металлстрое юноша ударил мужчину бутылкой по голове

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали жителя Металлостроя, ударившего оппонента бутылкой

В Колпинский районный отдел полиции 22 июня поступило сообщение из медицинского учреждения. Бригада скорой помощи около полуночи доставила 37-летнего мужчину из поселка Металлострой, пострадавшего от удара по голове и получившего ушибы. После оказания необходимой медицинской помощи, его выписали в удовлетворительном состоянии.

Пострадавший на следующий день написал заявление в полицию, сообщив о нападении.

Правоохранители задержали 18-летнего местного жителя, предположительно причастного к инциденту. Задержание произошло вечером 23 июня у дома 24 по Центральной улице в поселке Металлострой.

По предварительным данным, во время ссоры подозреваемый нанес мужчине удар бутылкой по лицу, а затем избил его.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Колпинский район, телесные повреждения
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