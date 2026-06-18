На Ям-Ижорском шоссе в лобовом ДТП с «ГАЗелью» погибла пассажирка «Соболя»

Накануне днем, 17 июня около 13:30, на 3-м километре Ям-Ижорского шоссе, в Пушкинском районе Петербурга произошло лобовое столкновение двух автомобилей "ГАЗ". По предварительным данным, водитель "ГАЗ-27527" совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, что привело к столкновению с "ГАЗ-3221".

Вследствие данного дорожно-транспортного происшествия погибла 70-летняя пассажирка "ГАЗ-27527". Она скончалась на месте от полученных травм. Двое других пассажиров этого же автомобиля - 72-летний мужчина и 63-летний водитель - были доставлены в больницу с травмами средней тяжести.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств произошедшего. Также решается вопрос о квалификации произошедшего и возможности возбуждения уголовного дела.