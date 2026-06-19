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Питерец.ру » Происшествия » По факту драки в Графском переулке возбуждено уголовное дело

По факту драки в Графском переулке возбуждено уголовное дело

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицией возбуждено уголовное дело по факту драки в Центральном районе

18 июня 2026 года, около 00:30, на Графском переулке, дом 3, произошла драка с применением оружия. По сообщению очевидца, поступившему в полицию в 02:03, у дома произошла драка между несколькими мужчинами. Конфликт, по предварительным данным, возник из-за личных разногласий, связанных с девушкой. В ходе переросшей в рукоприкладство ссоры, один из участников применил пусковое устройство «ПУ-4», совершив выстрел в сторону другого. Пострадавший от медицинской помощи отказался.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, оперативно прибывший на место происшествия, задержал 21-летнего петербуржца. 

По факту инцидента следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство. Подозреваемый находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий для полного выяснения всех деталей произошедшего.

Все по теме: Центральный район, телесные повреждения
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