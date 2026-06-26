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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом женщине в парке на Московском проспекте

В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом женщине в парке на Московском проспекте

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали мужчину, угрожавшего ножом женщине в парке

23 июня около 21:10, к полицейским поступило сообщение от очевидца, сообщившего о нападении с ножом на женщину в саду по адресу Московский проспект, дом 44. Прибывшие на место полицейские задержали 61-летнего уроженца Дагестана, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, в процессе конфликта мужчина угрожал 26-летней жительнице Петербурга ножом и преследовал ее. Орудие нападения изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса РФ. Задержанный помещен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Адмиралтейский район, хулиганство
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