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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Петербурга задержали подростка за кражу мотоцикла

Полицейские Петербурга задержали подростка за кражу мотоцикла

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
За кражу мотоцикла полицейские Красносельского района Петербурга задержали юного рецидивиста

28 июня около 12:55 к полицейским Красносельского района Петербурга с заявлением обратился 36-летний житель дома 5 по улице Владимира Пчелинцева. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что минувшей ночью неизвестный похитил его мотоцикл «Regulmoto CR-Z», который был припаркован во дворе. Материальный ущерб владелец оценил в 245 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

29 июня около 10:00 сотрудники уголовного розыска Красносельского района в деревне Яльгелево Ломоносовского района по подозрению в совершении указанного преступления задержали 15-летнего подростка. Юноша, который в течение года четырежды привлекался к ответственности за кражи, помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Все по теме: Красносельский район, кража
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