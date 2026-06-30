Полицейские Петербурга задержали подростка за кражу мотоцикла

28 июня около 12:55 к полицейским Красносельского района Петербурга с заявлением обратился 36-летний житель дома 5 по улице Владимира Пчелинцева. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что минувшей ночью неизвестный похитил его мотоцикл «Regulmoto CR-Z», который был припаркован во дворе. Материальный ущерб владелец оценил в 245 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

29 июня около 10:00 сотрудники уголовного розыска Красносельского района в деревне Яльгелево Ломоносовского района по подозрению в совершении указанного преступления задержали 15-летнего подростка. Юноша, который в течение года четырежды привлекался к ответственности за кражи, помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.