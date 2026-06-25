В Сестрорецке задержали вандала, разбившего остановку общественного транспорта

16 мая текущего года, около 8:20 утра, полицейские Курортного района Петербурга получили информацию от очевидца о происшествии в городе Сестрорецк. Свидетель сообщил, что накануне ночью он слышал громкие крики и звук разбитого стекла. Утром же он обнаружил поврежденную автобусную остановку "Магазинная улица", расположенную возле дома №39 по улице Мосина.

Представитель организации, ответственной за городское благоустройство, подал заявление в полицию, оценив ущерб в 42 477 рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 214, часть 1 Уголовного кодекса РФ (вандализм).

24 июня, в 15:00, сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых: 22-летнего жителя Сестрорецка и его 21-летнего сообщника из Всеволожского района Ленинградской области.

По предварительным данным, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действовали из хулиганских побуждений. Они разбили стекло автобусной остановки и скрылись с места происшествия. В отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.