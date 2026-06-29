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В Петербурге полицейскими ликвидирована сеть квартирных наркоплантаций

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полиция Петербурга ликвидировала сеть квартирных наркоплантаций

Полицейские из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России ликвидировали масштабную подпольную структуру, занимавшуюся выращиванием и распространением марихуаны. В рамках спецоперации у дома №1 на улице Есенина был задержан 28-летний житель Красносельского района.

По данным следствия, молодой человек наладил незаконное производство психоактивных веществ, арендовав несколько жилых помещений под так называемые «наркофермы». В одной из таких квартир на улице Есенина правоохранители обнаружили 16 кустов конопли, техническое оснащение для агротехники, весы и тару. Там же находилось четыре мешка с растительной массой весом более 7,1 кг. Эксперты ЭКЦ подтвердили наличие 990 граммов каннабиса, остальные пробы отправлены на анализ.

При личном досмотре у задержанного изъят пакет с марихуаной (10,51 г). В ходе осмотра его жилья на Ленинском проспекте найдены весы, упаковка и еще 2,33 г наркотика.

Продолжив поиски, оперативники нагрянули в квартиру на набережной Дудергофского канала. В этом логове обнаружили еще 16 кустов, оборудование для выращивания и три мешка сырья весом около 3,5 кг. Специалисты установили, что один мешок содержит 2001 грамм каннабиса, остальные материалы исследуются.

Суммарный вес изъятого составил 10 698,84 грамма.

Следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы выявить сообщников подозреваемого и установить полный масштаб его противоправной деятельности.

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