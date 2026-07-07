В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге «Дома Ропса»

Накануне днем, 6 июля в 14:10 в экстренные службы Петербурга поступила информация о пожаре в Доме Ропса, двухэтажном неэксплуатируемом историческом здании, расположенном в доме 9 на Петровской косе.

На место незамедлительно прибыли правоохранители и экстренные службы. Пожар был ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции УМВД России по Петроградскому району задержали 34-летнего местного жителя, который в алкогольном опьянении, зашел в дом и закурил там. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.