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Питерец.ру » Происшествия » В Светогорске рецидивист ограбил школьницу

В Светогорске рецидивист ограбил школьницу

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали рецидивиста за ограбление школьницы

Днем 17 июля к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 32 по улице Красноармейской в городе Светлогорске неизвестный напал на 14-летнюю девочку и отобрал 3 000 рублей, после чего скрылся. 

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 24 июля, около 20:40 возле дома 23 по улице Крепостной в городе Выборг сотрудники полиции за совершение указанного преступления задержали неработающего ранее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя, который уже успел потратить похищенные деньги. 

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, грабеж
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