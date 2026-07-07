В Московском районе поймали поджигателя мусорных контейнеров

Накануне ранним утром, 6 июля около 04:20 в дежурную часть полицейского Главка поступила информация о возгорании мусорного бака возле дома 65 по улице Ленсовета.

Через несколько минут поступили аналогичное сообщение о том, что возле дома 2 по Московскому шоссе неизвестный поджигает мусорные баки и огонь перекинулся на расположенный рядом гараж и припаркованный автомобиль «Омода С5». В результате возгорания гараж выгорел полностью, а автомобиль частично. В результате инцидента пострадавших нет.

В этот же день около 13:40 возле дома 54 по улице Варшавской полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.