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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе поймали поджигателя мусорных контейнеров

В Московском районе поймали поджигателя мусорных контейнеров

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Московского района Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в поджогах  

Накануне ранним утром, 6 июля около 04:20 в дежурную часть полицейского Главка поступила информация о возгорании мусорного бака возле дома 65 по улице Ленсовета.

Через несколько минут поступили аналогичное сообщение о том, что возле дома 2 по Московскому шоссе неизвестный поджигает мусорные баки и огонь перекинулся на расположенный рядом гараж и припаркованный автомобиль «Омода С5». В результате возгорания гараж выгорел полностью, а автомобиль частично. В результате инцидента пострадавших нет.

В этот же день около 13:40 возле дома 54 по улице Варшавской полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Московский район, пожар, поджог
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