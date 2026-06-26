В Петербурге задержали стрелка из пневматики во дворе дома на проспекте Большевиков

25 июня около 10:05 в правоохранительные органы поступила информация от свидетеля о том, что у дома №13 по проспекту Большевиков были слышны выстрелы из пистолета.

Прибывшие на место сотрудники полиции оформили заявление от 73-летней петербурженки. Она сообщила, что неизвестный мужчина произвел выстрел в ее направлении, используя предмет, напоминающий пистолет.

По подозрению в совершении данного правонарушения был задержан 36-летний мужчина, не имеющий постоянного места работы и проживающий в том же доме.

В отношении задержанного составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Его временно поместили в изолятор для задержанных лиц.

Полицейские изъяли пневматический пистолет и пульки к нему. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.