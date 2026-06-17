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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга пьяный мужчина на иномарке стрелял по пивным банкам

В центре Петербурга пьяный мужчина на иномарке стрелял по пивным банкам

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Центрального района Петербурга задержали водителя иномарки, стрелявшего по пивным банкам

Накануне ночью, 16 июня около 01:20, в дежурную часть Главка поступило сообщение о том, что в жилом квартале по адресу улица Гончарная, дом 8, произошла стрельба.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Они задержали 37-летнего безработного мужчину. Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем автомобиле марки «Мерседес Бенц», он, движимый хулиганскими мотивами, совершил несколько выстрелов из травматического пистолета, целясь в пивные банки.

Задержанный был доставлен в ближайшее отдел полиции. На него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП Российской Федерации.

Изъят травматический пистолет, использованный при инциденте.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Центральный район, стрельба, травматика, хулиганство
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