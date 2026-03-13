Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербургеа задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лиговского проспекта

В центре Петербургеа задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лиговского проспекта

0
Опубликовал: Антон78
Полицейские Центрального района задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку

В Центральном районе Санкт-Петербурга полиция задержала 22-летнего молодого человека по подозрению в мошенничестве. Его задержали 12 марта возле дома №15 по улице Чехова. Молодого человека подозревают в причастности к обману 79-летней пенсионерки.

Инцидент произошел 21 февраля. Пожилая женщина, проживающая на Лиговском проспекте, обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что неизвестный, под предлогом необходимости декларирования денежных средств, убедил ее передать некую сумму денег курьеру. В результате пенсионерка лишилась 400 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие по делу продолжается.

