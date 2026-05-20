В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Просвещения

Опубликовал: Антон78
Полицейские Петербурга задержали курьера мошенников, оставивший пенсионерку без накоплений

В Выборгском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" после того, как 77-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег. По данным полиции, 16 мая пожилой женщине поступил звонок от неизвестных, которые под предлогом декларирования наличных средств убедили ее передать курьеру 9 720 евро, что эквивалентно 828 000 рублей.

Спустя два дня, 18 мая, по подозрению в совершении данного мошенничества был задержан 23-летний молодой человек. Сотрудники уголовного розыска произвели задержание у дома 27 по улице Есенина. В отношении подозреваемого, который является младшим технологом на одном из предприятий, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
