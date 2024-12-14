В ДТП на трассе «Кола» погибли два человека

Накануне вечером, 13 декабря около 22 часов 00 минут на 113-ом километре федеральной трассы «Кола», в Волховском районе Ленинградской области 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Танк 300», двигаясь в сторону Санкт-Петербурга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген – Поло», под управлением 34-летнего мужчины, после чего съехал в левый, по ходу движения, кювет.

В результате дорожного происшествия водитель «Фольксвагена» и его 45-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Водителя автомобиля «Танк» с травмами, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали.

За 2024 год он 39 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.