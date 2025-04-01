В Ленобласти в лобовом ДТП с «Камазом» погиб водитель фургона «Газ»

Сегодня вечером, 1 апреля около 19 часов 00 минут к полицейским поступила информация о ДТП с грузовыми автомобилями на 186-ом километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 20-летний молодой человек, двигаясь вне населенного пункта на фургоне «Газ», выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовым «Камазом» с полуприцепом, под управлением 40-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водитель фургона скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.