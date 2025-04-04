Полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников

В минувший вторник, 1 апреля к полицейским Калининского района Петербурга с заявлением обратилась 65-летняя жительница дома 17 по улице Ольги Форш. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестные, под предлогом сохранения денежных средств, убедили ее передать 554 750 рублей неизвестному мужчине.

Вчера, 3 апреля к полицейским поступило аналогичное заявление от 91-летней жительницы дома 6 по Учительской улице.

Собрав все свои сбережения, пенсионерка отдала курьеру 2 150 000 рублей, 2 500 долларов и 2 200 евро.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

3 апреля на территории «Ленсоветовский» в поселке Шушары сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанным преступлениям задержали 19-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.