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Питерец.ру » Происшествия » На Невском проспекте после ДТП иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов

На Невском проспекте после ДТП иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Проводится проверка по факту ДТП с пострадавшими пешеходами на Невском проспекте

Сегодня вечером, 20 августа около 17:35 у дома 41 по Невскому проспекту произошло столкновение Hyundai и Audi с последующим наездом на пешеходов.

По предварительной информации, в результате произошедшего ДТП пострадали шестеро человек: пятеро пешеходов, находившихся на тротуаре, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 17 и 15 лет и водитель Hyundai.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельство произошедшего.


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