В Красносельском районе иномарка сбила двоих пешеходов

Сегодня вечером, 16 декабря около 18 часов 45 минут произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Добровольцев и Отважных, в Красносельском районе Петербурга.

Водитель автомобиля «Мазда», 44 лет, совершил наезд на пешеходов, двигавшихся по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате инцидента пострадали два человека: 41-летняя женщина получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована, а 39-летний мужчина находится в больнице с травмами средней тяжести.

В настоящее время по данному факту ДТП проводится проверка правоохранительными органами для установления всех обстоятельств произошедшего.