В петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице

В петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге торгового павильона на Караваевской улице

В ночь с 12 на 13 августа в отделение полиции Невского района поступило сообщение о пожаре, охватившем фруктовый павильон, расположенный у дома номер 24 по улице Караваевской.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что около часа ночи неизвестное лицо совершило поджог, бросив горящий предмет внутрь павильона, что спровоцировало возгорание. Павильон, арендованный 35-летним гражданином иностранного государства, в котором находилась печь тандыр, а также ассортимент фруктов и овощей, был полностью уничтожен огнем.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Предварительная оценка материального ущерба, нанесенного пожаром, составила 2 100 000 рублей.

В ту же ночь, неподалеку от места происшествия, у дома номер 39 корпус 1 по улице Караваевской, патрульным нарядом полиции был задержан 56-летний безработный местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он подозревается в совершении данного преступления, поскольку накануне у него произошел конфликт с рукоприкладством с продавцом указанного павильона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

