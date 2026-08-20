В Петербурге задержали агрессора, избившего прохожего на улице Орбели

Днем 17 августа, около 14:10 к полицейским обратился 30-летний индивидуальный предприниматель, который рассказал стражам порядка о том, что возле дома 27 по улице Орбели на него напал неизвестный.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали находящегося в состоянии алкогольного опьянения неработающего 37-летнего жителя города Петергоф. Правоохранители выяснили, что во время словесного конфликта он избил заявителя, после чего угрожал ножом. Пострадавший после обращения в травмпункт был отпущен на амбулаторное лечение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранта поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.