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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали шестеро, в том числе двое детей

В Ленобласти столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали шестеро, в том числе двое детей

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
47News
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП на автодороге «Павлово-Луга»

Вчера днем около 14 часов 50 минут на 15 км автодороги «Павлово-Луга» в Кировском районе Ленинградской области, 62-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Scenic», не справившись с управлением, осуществил выезд на правую по ходу движения обочину, после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген Пассат», под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП: водитель «Рено» в тяжелом состоянии, а также его пассажир, женщина 1960 года рождения в состоянии средней степени тяжести, госпитализированы. Второй участник ДТП, водитель Фольксвагена, а также его 36-летняя супруга, и дочка, 2015 года рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, сын, 2018 года рождения, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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