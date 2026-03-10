На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика

9 марта ночью в правоохранительные органы Кировского района Петербурга обратился мужчина с заявлением о происшествии у дома №23, корпус 2, на Турбинной улице. По словам потерпевшего, 31-летнего мужчины, неизвестный в процессе словесной перепалки сначала разбил лопатой окна его автомобиля "Фольксваген Пассат". Затем нападавший распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону заявителя и его 19-летнего пасынка.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей действия как хулиганство.

В ночь на 10 марта полицейские задержали 39-летнего мужчину, не имеющего официального места работы, который проживает в доме №6 по улице Зои Космодемьянской. Его подозревают в совершении данного преступления.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.