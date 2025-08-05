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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Новое Девяткино неизвестный напал с пистолетом на работника магазина

В деревне Новое Девяткино неизвестный напал с пистолетом на работника магазина

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские в Ленобласти ищут налетчика магазин в деревне Новое Девяткино  

Вечером 4 августа 2025 года, около 22 часов, в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступил экстренный вызов. Сообщалось о нападении в Новом Девяткино, в торговой точке, находящейся по адресу: улица Арсенальная, дом 19. Неустановленное лицо совершило нападение на работника магазина, применив пневматическое оружие.

По прибытии на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции выяснили, что в результате возникшего конфликта злоумышленник произвел выстрелы из пневматического пистолета в 26-летнего продавца. Пули попали в лицо и руку потерпевшего, после чего нападавший скрылся с места преступления.

Несмотря на нападение, пострадавший от медицинской помощи отказался.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лица, совершившего данное преступление.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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