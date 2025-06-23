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Питерец.ру » Происшествия » На Бухарестской улице в кафе произошла массовая драка

На Бухарестской улице в кафе произошла массовая драка

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали вооруженного ножом участника драки в баре на Бухарестской улице

В ночь с 21 на 22 июня текущего года в отделение полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация о происшествии, а именно о массовой потасовке в увеселительном заведении, находящемся по адресу: Бухарестская улица, дом 74.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в участок для выяснения обстоятельств семерых участников инцидента. Возраст задержанных варьируется от 24 до 37 лет. Среди задержанных оказались пятеро выходцев из стран Закавказья и один гражданин государства Центральной Азии.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между двумя группами посетителей на танцполе. В ходе словесной перепалки один из участников, 37-летний уроженец Закавказья, прибегнул к угрозам применения холодного оружия, а именно ножа, в отношении своих оппонентов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как хулиганство.

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый задержан.

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