На Литейном проспекте произошло смертельное ДТП

Сегодня ранним утром, 10 мая 2024 года около 05 часов 40 минут напротив дома 24 по Литейном проспекту, в Центральном районе Петербурга 26-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Киа Рио» и двигаясь от Кирочной улицы в сторону улицы Пестеля, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с двигавшимся справа по улице Пестеля автомобилем «Киа Соренто», под управлением 51-летнего петербуржца. После этого «Киа Соренто» совершил наезд на стоящий на перекрестке на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Ауди» с 36-летней дамой за рулем.

В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пассажир «Киа Рио» в крайне тяжелом состоянии был доставлен в медучреждение, где в последствии скончался. Водителя «Киа Соренто» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В отношении водителя «Киа Рио» полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

У палаты подозреваемого выставлен полицейский пост.